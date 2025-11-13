Ajurvedska zdravnica: Opazujte in sledite vzorcem v sebi in naravi (Suzy)

ZDRAVJE

Nidhi Bhanshali Pandya, certificirana ajurvedska zdravnica in predavateljica je avtorica metode notranja klima – transformativnega pristopa, ki združuje vedsko modrost z moderno znanostjo.

Živi v New Yorku in že 15 let širi starodavno znanje ohranjanja ravnovesja, za kar jo je navdihnil njen dedek, spoštovani ajurvedski zdravilec v Indiji. Uči nas, kako se znova povezati z naravnimi ritmi in z lastnim telesom, ki ima prirojeno notranjo modrost, ki je žal ne znamo več slišati. Ajurveda je bila jezik njenega odraščanja, se spominja. Dedek ji je namreč kar mimogrede navrgel kako modrost, npr. da so stročnice po sončnem zahodu teže prebavljive. Tako se je že zgodaj začela zavedati, da vzorci v vesolju odslikavajo naše telesne ritme. Zdravljenje je nalezljivo. Ko se pozdravi ženska, ...