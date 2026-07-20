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SUZY POTUJE

Aktivno poletje na Turracher Höhe (Suzy)

Idilična visokogorska planota Turracher Höhe na meji med avstrijskima deželama Koroško in Štajersko, v osrčju gorovja Nockberge, leži na skoraj 1800 metrih nadmorske višine.
Turracher Höhe

Turracher Höhe

Spa in fitnes ekipa gostom pomagata, da telo znova spravijo v ravnovesje.

Spa in fitnes ekipa gostom pomagata, da telo znova spravijo v ravnovesje.

Tretja generacija, družina Leeb in Klein nadaljuje tradicijo.

Tretja generacija, družina Leeb in Klein nadaljuje tradicijo.

See-Bad – inovativno prvo ogrevano jezersko kopališče na svetu

See-Bad – inovativno prvo ogrevano jezersko kopališče na svetu

Turraško jezero

Turraško jezero

Kristali v muzeju dragih kamnov Kranzelbinder so med največjimi na svetu.

Kristali v muzeju dragih kamnov Kranzelbinder so med največjimi na svetu.

Črno jezero

Črno jezero

Turracher Höhe
Spa in fitnes ekipa gostom pomagata, da telo znova spravijo v ravnovesje.
Tretja generacija, družina Leeb in Klein nadaljuje tradicijo.
See-Bad – inovativno prvo ogrevano jezersko kopališče na svetu
Turraško jezero
Kristali v muzeju dragih kamnov Kranzelbinder so med največjimi na svetu.
Črno jezero
Mateja Blažič Zemljič, Foto: promocijski material, M. B. Z.
 20. 7. 2026 | 15:00
6:36
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Turracher Höhe je priljubljeno smučarsko središče, a turizem se je tu začel razvijati poleti. Prve nastanitve ob Turraškem jezeru segajo v 19. stoletje, proti njegovemu koncu pa so začeli prihajati pohodniki. Tik pred prvo svetovno vojno so se jim pridružili še smučarji, ki so se odpravljali na večdnevne smučarske ture. Prvo vlečnico so zgradili šele po drugi svetovni vojni.

Poleti alpski travniki zacvetijo v živih barvah, cemprini širijo svoj prepoznavni vonj, kristalno čista gorska jezera se bleščijo v soncu. Ob vse bolj vročih poletjih je to idealna destinacija za pohodništvo, gorsko kolesarjenje in doživetja v naravi. Pri tem so na voljo žičnice, alpski tobogan Nocky Flitzer, planinske koče in restavracije, Trail Area Turracher Höhe, pohodniške poti, kot je Pot treh jezer, družinski doživljajski svet 'Nockijev planinski čas', muzej dragih kamnov Kranzelbinder ter vodeni programi z gorskimi spremljevalci Almbutler. Kolesarski park ponuja tekoče spustne poti, tehnično zahtevnejše odseke, proge za skoke ter vadbeni poligon za začetnike in otroke.

Najvišji vrh v okolici je Eisenhut (2441 m), 'streha Nockbergov', izbirate lahko med lahkimi panoramskimi potmi in vzponi na vrhove, kot so Schoberriegel, Rinsennock, Königstuhl in Eisenhut.

Butler program

Ena od njihovih posebnosti je Butler program, ki ga organizira destinacija in ni vezan le na posamezne hotele. Pozimi na smučišču goste razvaja Pistenbutler, poleti jih spremlja Almbutler, ki vodi pohode in organizira nepozabna doživetja, kot so pohodi ob sončnem vzhodu, zajtrki na gorskih vrhovih in pikniki v naravi. Gostje hotelov, vključenih v Butler program, lahko številne aktivnosti koristijo brezplačno, z Butlercard prejmejo ugodnosti.

Osvežujoča gorska jezera

Turraško jezero, največje od treh, globoko do 33 metrov in skoraj šest mesecev na leto zamrznjeno, navdušuje s kristalno čisto vodo, ki na vrhuncu poletja dosega od 20 do 21 stopinj Celzija. V neposredni bližini ležita še Zeleno in Črno jezero, priljubljeni postojanki na pohodniških poteh. Tudi vanju lahko skočite, a sta zaradi temperature vode primernejši za kratko osvežitev kot kopanje.

Navdihujoč oddih

Sredi zelenega zavetja planote smo preživeli nekaj dni v štirizvezdničnem hotelu Hochschober, ki ni le eden najstarejših, temveč tudi eden najbolj srčnih v alpskem prostoru. Leži ob Turraškem jezeru in daje utrip kraju že vse od leta 1929, ko sta gorsko gostišče s 30 posteljami odprla zakonca Hans in Hilde Leeb z napredno vizijo – že tedaj so imeli centralno kurjavo in tekočo toplo in hladno vodo. Sprva je na planoti stalo le nekaj hiš. Časi niso bili lahki, a prihajali so gostje iz Avstrije, Madžarske, Češkoslovaške in Jugoslavije. Hotel je leta 1934 popolnoma pogorel, a so ga prenovili. Po svetovni gospodarski krizi je sledila 2. svetovna vojna, med katero je Hilde hotel vodila sama, po tem so ga nekaj časa zasedali britanski vojaki. Lastnikoma je bilo dovoljeno ostati: Hansu kot kurjaču in Hilde kot sobarici. Hotel je bil v katastrofalnem stanju, ko so jima ga 1949. vrnili, a so ga znova postavili na noge.

Napredne inovacije

Druga generacija, Barbara in Peter Leeb, sta prevzela vodenje 1967. Istega leta sta začela delovati notranji bazen in savna, kar je bila takrat redkost v Avstriji. Oboževala sta potovanja in se z njih vračala z inovativnimi idejami. Orientalsko kopalno kulturo sta odkrila v Istanbulu v 80. letih, tako je v hotelu zaživel avtentični hamam, prvi v Alpah, ki so ga zasnovali turški arhitekti. Podobna zgodba stoji za njihovim znamenitim štirinadstropnim kitajskim stolpom – potovanja po Kitajski so prebudila zanimanje za čajno kulturo, po večletnih pripravah pa so ga lokalni obrtniki skupaj s kitajskimi mojstri zgradili za čajne obrede, jogo in tradicionalne kitajske masaže.

Leta 2003 sta hotel prevzela hčerka Karin in njen mož Martin Klein ter še nadgradila ponudbo. Rojena Celovčanka je obiskovala turistično šolo v Beljaku, v Gradcu študirala tolmačenje za angleščino in ruščino ter hotelirske izkušnje nabirala v Avstriji in po svetu. Z možem Martinom, fizioterapevtom, sta skupaj zasnovala še otroško vilo, mladinski klub ter prenovila spa, da lahko iz savn gledamo jezero.

Kopanje vse leto

Turraško jezero je čudovito, a tudi precej hladno. Zato so 1995. uredili See-Bad – prvo ogrevano jezersko kopališče na svetu, kjer ima voda vse leto prijetnih 28 stopinj Celzija. Zamisel zanj se je utrnila Petru Leebu, navdušenemu plavalcu, ki je skoraj deset let z inženirji razvijal inovacijo, ki nima klasičnega dna, ampak je to odprto proti jezeru. Deluje po načelu, da topla voda plava na hladni. Ogrevalni sistem je skrit v plavajočih pontonih iz nerjavnega jekla, ki kopališče obdajajo do globine treh metrov. Tako topla jezerska voda ostane v zgornjem delu, hladna spodaj tvori naravno mejo. Celotna količina ogrete vode se vsakih deset ur naravno zamenja. Le nekaj korakov stran, v 'Marini', so na voljo pedolini, vodna kolesa, vodni steperji in supi.

Od tradicije v prihodnost

Navdihujoče je, da resnično pomislijo na vsako podrobnost – tako poleg klasične in vegetarijanske kulinarike ponujajo tudi vegansko prehrano, tudi kot eni prvih v Avstriji, brez živalskih beljakovin in glutena. Na svoj račun pa lahko pridejo tudi ljubitelji žlahtne kapljice, med drugim z vinom, poimenovanem po družinskih članih. Rdeči cuvée nosi ime KARMA po Karin in Martinu. Sinu Danielu je namenjen gin, hčerka Julia se lahko pohvali s penino iz grozdja iz družinskega vinograda na Gradiščanskem. 486 steklenic so leta 2021 potopili v Zeleno jezero, kjer zori do stote obletnice hotela leta 2029. Vsako leto jih nekaj dvignejo in preverijo razvoj penine.

Tretja generacija, družina Leeb in Klein nadaljuje tradicijo.
Tretja generacija, družina Leeb in Klein nadaljuje tradicijo.

See-Bad – inovativno prvo ogrevano jezersko kopališče na svetu
See-Bad – inovativno prvo ogrevano jezersko kopališče na svetu

Turraško jezero
Turraško jezero

Kristali v muzeju dragih kamnov Kranzelbinder so med največjimi na svetu.
Kristali v muzeju dragih kamnov Kranzelbinder so med največjimi na svetu.

Črno jezero
Črno jezero

Spa in fitnes ekipa gostom pomagata, da telo znova spravijo v ravnovesje.
Spa in fitnes ekipa gostom pomagata, da telo znova spravijo v ravnovesje.

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