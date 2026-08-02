Aleksander Mežek iskreno o bolezni, mami in srečanju s Paulom McCartneyjem: »Slava me ni nikoli zanimala« (Suzy)

V odkritem pogovoru razkriva, kaj ga je oblikovalo kot človeka in glasbenika ter zakaj verjame, da so dejanja vedno pomembnejša od besed.
Galerija
Po hudi bolezni je prav v pisanju našel najboljšo terapijo.
Je eden tistih slovenskih glasbenikov, katerih pesmi živijo skoraj samostojno življenje. Siva pot, Julija, Podarjeno srcu in številne druge niso ostale le v radijskih arhivih, temveč so se preselile med ljudi – v družinske spomine, na šolska igrišča, v vrtce in trenutke, ko človek potrebuje pesem, da pove tisto, česar sam ne zna ubesediti. Govorila sva o fantu z Gorenjske, ki je namesto varne službe izbral London, o materi, ki ga ni priklenila nase, o Paulu McCartneyju, spoštovanju med slovenskimi glasbeniki, pesmih, bolezni in miru, ki ga je našel doma, v Žirovnici. Sedeminsedemdesetletni ...