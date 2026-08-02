Aleksander Mežek iskreno o bolezni, mami in srečanju s Paulom McCartneyjem: »Slava me ni nikoli zanimala« (Suzy)

ISKREN POGOVOR

V odkritem pogovoru razkriva, kaj ga je oblikovalo kot človeka in glasbenika ter zakaj verjame, da so dejanja vedno pomembnejša od besed.

Je eden tistih slovenskih glasbenikov, katerih pesmi živijo skoraj samostojno življenje. Siva pot, Julija, Podarjeno srcu in številne druge niso ostale le v radijskih arhivih, temveč so se preselile med ljudi – v družinske spomine, na šolska igrišča, v vrtce in trenutke, ko človek potrebuje pesem, da pove tisto, česar sam ne zna ubesediti. Govorila sva o fantu z Gorenjske, ki je namesto varne službe izbral London, o materi, ki ga ni priklenila nase, o Paulu McCartneyju, spoštovanju med slovenskimi glasbeniki, pesmih, bolezni in miru, ki ga je našel doma, v Žirovnici. Sedeminsedemdesetletni ...