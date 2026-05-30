Aleksandra April, zmagovalka Kmetije 2026: po zmagi v šovu se seli na kmetijo (Suzy)

POGOVOR Z ZMAGOVALKO

Sedeminštiridesetletnica iz Kopra si je z vstopom v resničnostni šov želela dokazati, da lahko preživi brez vsakodnevnega udobja. To ji je tudi uspelo, saj je premagala močno konkurenco in osvojila glavno nagrado v višini petdeset tisoč evrov.

Grafična oblikovalka si je zmago priborila brez taktiziranja, predvsem s pridnim delom, vztrajnostjo in prepričanjem, da je vse mogoče. V intervjuju nam je zaupala, da se po šovu zanjo začenja novo življenjsko poglavje, razkrila je še, kaj bo storila z osvojenim denarjem. Kmetija že dolgo ni imela ženske zmagovalke. Verjetno so vas to že večkrat vprašali, pa vendar – kako se zares počutite ob misli, da ste zmagali v tako močni konkurenci, predvsem ob tekmovalcih nasprotnega spola? Občutek je izjemen, saj sem dokazala, da lahko ženski uspe z iskrenostjo in trdim delom, ne z umazano igro. Za ...