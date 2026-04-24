Aleksandra Balmazović je ponosna mama maturanta (Suzy)

Maturantski ples njenega sina je igralko Aleksandro Balmazović, ki jo mnogi poznajo tudi kot Nado iz serije Skrito v raju, očitno zelo ganil. Ob fotografiji z mladeničevega velikega večera je zapisala misel, v kateri se bo prepoznala marsikatera mama: »Eno poglavje se je zaprlo. Sin šele odpira prvi prizor, mama pa ta žanr že pozna in ima malo prednosti pri 'spojlerjih'.«

Igralka in njen maturant. FOTO: Facebook

Z nekaj besedami je ujela ves ponos, nežnost in tiho ganjenost, ki pride z zavedanjem, da otrok pred tvojimi očmi stopa v novo življenjsko obdobje. V teh trenutkih se prepletajo spomini na otroštvo in ponos ob pogledu v prihodnost, ki se šele odpira. Maturantski ples tako ni bil poseben le za njenega sina, temveč tudi zanjo – kot simbol prehoda, ki ga starši doživijo prav tako močno kot njihovi otroci. Prav v tem je čar takih trenutkov – brez odvečnega pompa, a prežetih z iskreno toplino. Besede, ki zadenejo prav tja, kamor morajo – naravnost v srce.