Aleksandra Česen, nogometna sodnica: Predsodke sem premagala z delom (Suzy)

INTERVJU

Osemintridesetletnica iz Cerkelj na Gorenjskem je leta 2014 postala druga slovenska sodnica v zgodovini, ki je bila uvrščena na mednarodno listo, po Tanji Subotić leta 2005.

Na tekmah Prve lige Telemach je debitirala avgusta lani na stadionu ob Kamniški Bistrici, ko je opravljala naloge četrte sodnice na dvoboju Domžale – Aluminij. Leta 2025 je kot prva glavna sodnica prejela certifikat za sojenje z uporabo videotehnologije VAR. Njena nogometna zgodba se je začela že v otroštvu, in čeprav je v tem športu nadvse uživala kot igralka, jo je ob koncu najstništva začelo zanimati tudi sojenje. Zaradi svojega dela veliko potuje po svetu, doma pa je predvsem predana družini, na katero je zelo ponosna. Začniva s svetovnim nogometnim prvenstvom, ki ga skoraj zagotovo ...