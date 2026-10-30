Aleksandra in Luka Jezeršek: Naj živi ljubezen! (Suzy)

Štirinajst let skupnega življenja se ne da spraviti v poročno fotografijo, a zato že en sam objem pove skoraj vse. Luka Jezeršek in njegova Aleksandra sta ob obletnici poroke ujela prav takšen trenutek, prepojen z nežnostjo in čarobno bližino. Gostinčeva srčna izbranka si je ob tem sposodila verz Adija Smolarja: »Srečni so le, ki srečo res dojamejo.« Preprosta misel, ki v njunem primeru zveni kot poklon vsemu, kar sta v teh letih ustvarila.

Njuna zgodba se je začela v Šibeniku, kamor se je sodnik MasterChefa odpravil na njeno povabilo. Na jadrnico je prišel kot samski fant, odšel zaljubljen. Pozneje sta si obljubila večno zvestobo, njuno srečo danes dopolnjujejo še Urh, Sofija in Japec. A zakon ni pravljica brez vsakdanjih skrbi, temveč odnos, ki ga dva gradita tudi takrat, ko ugasnejo žarometi in se življenje vrti med obveznostmi, družino in izzivi. Te je veliko laže premagovati ob podpori sorodne duše, v katere objemu je še vedno najlepše poiskati zavetje.