Aleksandra Križan: pevka in navdušena motoristka (Suzy)

Pri njih je pela že leta 2007, nato se je posvetila študijskim obveznostim, vmes je pela še pri drugih priznanih ansamblih. Kadar ni v narodni noši, rada obleče motoristični kombinezon in sede na motor.

Za seboj ima zanimivo glasbeno pot. Najprej je pela v ansamblu Roberta Zupana, za tem je šla k Veselim Begunjčanom, med letoma 2010 in 2012 je pela v ansamblu Saša Avsenika. »Vmes sem končala šolanje za petje v Avstriji. V Celovškem mestnem gledališču sem bila solistka, nato sem prvič zanosila in naredila glasbeni premor. Sem pa večkrat na koncertih stala na odru tudi z Okroglimi muzikanti, kadar so imeli večje koncerte, nato sem se vrnila k Veselim Begunjčanom in se ustalila pri njih. Zdaj sem z njimi že skoraj deset let. Občasno sodelujem še z Andrejem Topliškom, ki vsake toliko časa priredi koncert za dušo,« pove.

Veseli Begunjčani

Aleksandra in njen Tomaž na letošnjih počitnicah

Štiri skladbe je posnela tudi s harmonikarskim virtuozom Denisom Novatom. »Prav tako se mi je izpolnila velika želja in sem nekaj skladb posnela z Matjažem Mrakom, nekdanjim pevcem Štajerskih 7, zdaj članom ansambla Lah-ov Boris s prijatelji,« še pove. A Aleksandra, ki za vse nastope obleče narodno nošo, ni le pevka, saj igra tudi klarinet in pri tem neskončno uživa.

Na glasbeni poti se je srečala s številnimi sopotniki

A to še ni vse. Od nekdaj jo privlačijo bencinski hlapi, strast do motorjev jo je združila z njenim življenjskim sopotnikom Tomažem Jernejškom, s katerim si je ustvarila topel dom in družino. Njuni hčerki, desetletna Ema in štiriletna Iva, imata že vsaka svojo narodno nošo in vsaka svoj motor. Eva ga je dobila za deseti rojstni dan.

»Tekmuje še ne, zelo rada pa spremlja atija na tekmovanjih in seveda zanj navija. Obe tudi pojeta, Ema hodi v glasbeno šolo, kjer se uči igranja na klavir. A še raje se trenutno posveča gimnastiki,« pohvali hčerki. Njen Tomaž tekmuje z enduro motorjem, letos je začel voziti za Kove Slovenija in te dirke niso več občasne.

Družinska idila je povezana z motorji.

»Dolgoročni cilj ekipe je udeležba na eni najtežjih dirk na svetu – Dakar. Zdaj vozi enduro in reli motorje,« razloži ponosna pevka. Družinsko so letos obiskali Gardalanad, s Tomažem pa sta se letos odpravila na potovanje po Romuniji, na katerem sta neskončno uživala. »Zelo priporočam,« pravi.

Na glasbeni poti se je srečala s številnimi sopotniki – pevci, s katerimi je pela in še poje v duetu. Dobro leto si oder pri Veselih Begunjčanih deli s pevcem Nejcem Ravniharjem, za katerega pravi, da je čudovit človek. »Končno imam ob sebi tenorista,« je vesela glasbenica, ki trenutno dela v glasbeni šoli Žalec, kjer poučuje petje.

Usklajevanje službenih in ostalih obveznosti ji ne dela preglavic, saj sta hčerki, kot pravi, zelo pridni. Veseli Begunjčani so nedavno posneli nov valček z naslovom Šla sva na Gorenjsko, katerega avtorica je Vera Šolinc, aranžma je dodal Bojan Lugarič. Vodja Veselih Begunjčanov je sicer Niko Legat, poleg Aleksandre in Nejca, ki tvorita pevski duet, so preostali člani ansambla še Robert Požar, Nejc Vrhovnik, Rok Ristič in Robert Štucin.

S hčerkama Emo in Ivo v narodnih nošah