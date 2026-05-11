Alen Kobilica dokazuje, da ovire obstajajo zato, da jih premagamo: »Vsak ima v sebi moč« (Suzy)

Alen Kobilica je človek navdiha. Tudi ko je po operaciji izgubil vid, ni obupal. Ima svojo modno agencijo, prodaja rastlinske sladolede, kot diplomirani profesor športa je še vedno aktiven rekreativec. Te dni se pripravlja na tek z ovirami Spartan Race, ki bo naslednjo soboto in nedeljo na Krvavcu znova zbral tekače z vsega sveta. »Na Spartan grem, ker je zanimiv izziv in ga želim osvojiti. Sporočilo projekta Vidim cilj je nagovoriti ljudi, ki se znajdejo pred takšnimi ali drugačnimi izzivi, naj se soočijo z njimi. Vsak ima v sebi moč, da sam ali s pomočjo premaga še tako velik izziv,« pravi.

Spartan je lahko resen, osebni izziv ali družinska zabava.

Dirka na treh razdaljah, na katerih tekači premagujejo različne preizkušnje spretnosti in moči, je primerna za vse stopnje pripravljenosti. Otroci se lahko preizkusijo na svojem poligonu, organizator pa tudi tako širi zavest o vključevanju in enakopravnosti v športu ter širši družbi. Parašportnikom namreč omogoča, da na Spartanu tekmujejo brezplačno, saj njihovo startnino krije partner dogodka, Loterija Slovenije.