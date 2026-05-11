DOKAZ, DA JE VSE MOGOČE

Alen Kobilica dokazuje, da ovire obstajajo zato, da jih premagamo: »Vsak ima v sebi moč« (Suzy)

Nekdanji maneken in športnik se pripravlja na Spartan Race, ob tem pa želi ljudem predati pomembno sporočilo o moči in vztrajnosti.
Alen Kobilica ostaja strasten športnik tudi po izgubi vida.
C. R., foto Jože Opeka, Nik Bertoncelj
 11. 5. 2026 | 21:16
Alen Kobilica je človek navdiha. Tudi ko je po operaciji izgubil vid, ni obupal. Ima svojo modno agencijo, prodaja rastlinske sladolede, kot diplomirani profesor športa je še vedno aktiven rekreativec. Te dni se pripravlja na tek z ovirami Spartan Race, ki bo naslednjo soboto in nedeljo na Krvavcu znova zbral tekače z vsega sveta. »Na Spartan grem, ker je zanimiv izziv in ga želim osvojiti. Sporočilo projekta Vidim cilj je nagovoriti ljudi, ki se znajdejo pred takšnimi ali drugačnimi izzivi, naj se soočijo z njimi. Vsak ima v sebi moč, da sam ali s pomočjo premaga še tako velik izziv,« pravi.

Spartan je lahko resen, osebni izziv ali družinska zabava.

Dirka na treh razdaljah, na katerih tekači premagujejo različne preizkušnje spretnosti in moči, je primerna za vse stopnje pripravljenosti. Otroci se lahko preizkusijo na svojem poligonu, organizator pa tudi tako širi zavest o vključevanju in enakopravnosti v športu ter širši družbi. Parašportnikom namreč omogoča, da na Spartanu tekmujejo brezplačno, saj njihovo startnino krije partner dogodka, Loterija Slovenije.

ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlya: Za Zajca izvedeli na Hrvaškem

Popolna preglednost bi morala biti želja slovenskega športa in državljanov.
Gorazd Nejedly11. 5. 2026 | 22:25
22:07
Novice  |  Svet
NA AZURNI OBALI

V mondenem evropskem letovišču odjeknili streli, umrli najmanj dve osebi (VIDEO)

V več soseskah je v zadnjih dneh prišlo do streljanj in incidentov, povezanih s trgovino z drogami.
11. 5. 2026 | 22:07
21:50
Bulvar  |  Tuji trači
BIZARNA SCENA V BELI HIŠI

Trump poklical vojsko in izdal ukaz: »To težavo morate nujno rešiti!« (VIDEO)

Situacija je bila resna.
11. 5. 2026 | 21:50
21:32
Novice  |  Slovenija
OD TORKA

Vlada znižala trošarino na bencin, takšne bodo od jutri cene goriv

Vlada je na današnji dopisni seji znižala trošarino na bencin in sprejela sklep o višini okoljske dajatve za emisije ogljikovega dioksida.
11. 5. 2026 | 21:32
21:16
Bulvar  |  Suzy
20:53
Novice  |  Slovenija
VELIKA PODPORA

Podpredsednica DZ prihaja iz vrst Gibanja Svoboda, stranka, kot kaže, odhaja v opozicijo

Na tajnem glasovanju je Nataša Avšič Bogovič prejela 74 glasov, pet poslancev je bilo proti, štiri glasovnice so bile neveljavne.
11. 5. 2026 | 20:53

Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

Parni Valjak prihaja v Laško: razkrito prvo veliko presenečenje festivala Laško Pivo in cvetje!

Drugi vikend julija v Laško prihaja legendarna hrvaška zasedba Parni valjak.
Promo Slovenske novice11. 5. 2026 | 08:09
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko povezava ne dohaja več: kako do hitrosti brez čakanja

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
