Alenka Dovžan, nekdanja vrhunska smučarka: Svojih otrok v nič ne silim (Suzy)

PREDANA MAMA

V njenih časih je bilo marsikaj drugače, tudi zaključek kariere. Ta je pri njej pustil grenak priokus, a je na srečo od nekdaj vedela, da si želi stabilnega življenja.

Povabila me je v vsem dobro znano jeseniško restavracijo Ejga, ki jo vodi skupaj z življenjskim sopotnikom Edvinom Karahodžićem. Nad njo sta si pred leti, ko sta jo kupila, prav tako ustvarila dom. Alenka Dovžan je izvrstna in topla gostiteljica, ki se ob omembi zimskih olimpijskih iger, na katerih so bili slovenski športniki znova zelo uspešni, iskrivo nasmehne. Pove, da je bilo v časih, ko so na belih strminah navduševale 'vražje Slovenke', vse precej drugače. »Takrat je bil šport na neki način še romantičen. To je z leti izzvenelo, vse se je spremenilo v velik posel. Tudi zato se rada ...