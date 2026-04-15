Alenka Godec o izgubi mame: »V mojem srcu bo za vedno« (Suzy)

Alenka Godec je pred štirinajstimi leti izgubila svojo ljubljeno zlato mam'co, kot ji je rada pravila. Od takrat se je marsikaj spremenilo, a čas ni izbrisal najpomembnejšega. Spomini na njeno nevidno bližino so ostali – kot dragocen arhiv življenja, zasidran globoko v srce. Mama jo je spodbujala na glasbeni poti, ji vlivala pogum in ji stala ob strani, dolgo, preden jo je spoznalo širše občinstvo.
Hčerka ji ni vračala le z izjemnim glasom, temveč predvsem z značajem, ki vsako mamo ali očeta navdaja s ponosom. »Res je, da je ni več ob meni, a v mojem srcu bo za vedno,« se je spoštljivo poklonila svoji najljubši vzornici. Njuna vez ni prekinjena, le preoblikovala se je – in čutiti jo je v vsaki njeni interpretaciji, ob kateri se naježi koža.