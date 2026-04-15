Alenka Godec o izgubi mame: »V mojem srcu bo za vedno« (Suzy)

Alenka Godec je pred štirinajstimi leti izgubila svojo ljubljeno zlato mam'co, kot ji je rada pravila. Od takrat se je marsikaj spremenilo, a čas ni izbrisal najpomembnejšega. Spomini na njeno nevidno bližino so ostali – kot dragocen arhiv življenja, zasidran globoko v srce. Mama jo je spodbujala na glasbeni poti, ji vlivala pogum in ji stala ob strani, dolgo, preden jo je spoznalo širše občinstvo.

Alenka pogreša bližino zlate mam'ce, ki ji prepeva iz vsega srca. FOTO: Osebni arhiv

Hčerka ji ni vračala le z izjemnim glasom, temveč predvsem z značajem, ki vsako mamo ali očeta navdaja s ponosom. »Res je, da je ni več ob meni, a v mojem srcu bo za vedno,« se je spoštljivo poklonila svoji najljubši vzornici. Njuna vez ni prekinjena, le preoblikovala se je – in čutiti jo je v vsaki njeni interpretaciji, ob kateri se naježi koža.