Alenka Kraigher, igralka in režiserka: Nikoli več ne bi živela v New Yorku (Suzy)

ISKRENO

Ljubljančanka, ki je bila kot deklica izjemno sramežljiva, danes navdušuje na gledaliških odrih, pred tem smo si jo lahko ogledali v seriji Nemirna kri kot Heleno Veber. Igrala je ob hollywoodskem zvezdniku Willemu Dafoeju, osvojila New York, nato se zaradi družine in želje po drugačnem življenjskem ritmu vrnila domov.

Alenka Kraigher je bila vesel, a izjemno sramežljiv otrok. »Bila so obdobja, ko nisem z nikomer govorila, ker mi je bilo nerodno. Ogromno sem brala, oboževala sem stripe. To je bilo seveda še pred pametnimi telefoni. Ker sem govorila tiho, so me doma vpisali v gledališki krožek. Tam sem se hitro odprla in začela uživati na odru. Pozneje sem v New Yorku mnogo let posvetila izboljšanju svojega govora. Učenje pravilnega govora in glasnosti me je povsem preoblikovalo kot osebo,« pove Alenka in razkrije, da je malo manjkalo, da je danes ne bi bilo med nami. Pri osmih letih je namreč doživela hud ...