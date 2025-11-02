Alenka Ružič Jovović: ganljivo presenečenje za sina (Suzy)

Osebna trenerka, zagovornica zdravega načina življenja in mati treh otrok Alenka Ružič Jovović je nedavno obeležila pomemben mejnik svojega sina. Jalen, njen najmlajši otrok, ki se ji je rodil v zakonu z nekdanjim smučarjem Juretom Koširjem, je namreč praznoval 18. rojstni dan.

Ponosna in čustvena mama mu je ob nepozabnem dogodku pripravila ganljivo in zelo osebno presenečenje, zaradi katerega je imela še ves dan solzne oči.

»V petnajstih letih je traktor zamenjal klavir. Spomnim se, kako zelo si se razveselil torte s traktorjem New Holland. Skoraj tako, kot se danes veseliš igranja klavirja. Vse najboljše ob tvojem rojstnem dnevu. Rada te imam, danes in vedno,« je čestitala svojemu najmlajšemu in ob tem poustvarila prizor izpred let, ko je Jalen na veliki in pisani torti upihnil tri svečke.

Letos je dobil zelo podobno, in čeprav je vstopil v svet odraslih, ni imel nič proti, ko je mama oživila njegove najlepše otroške spomine.