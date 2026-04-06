Alenka Ružič Jovović: to je skrivnost njene lepote (Suzy)

»Koža je rezultat genskega zapisa in življenjskega sloga,« pravi Alenka Ružič Jovović. »Glede na genetiko bi morala biti videti vsaj tri do pet let starejša od svojih vrstnic, zato lahko iz tega sklepamo, da imajo življenjske navade večji vpliv kot karkoli drugega,« dodaja mojstrica ohranjanja telesne forme. Že petdeset let je zelo aktivna in poudarja, da je gibanje osnova za obnovo celotnega organizma. »Prehrano imam razmeroma dobro urejeno, velik del videza pa izhaja iz notranjega počutja, torej psihičnega zdravja. Pomembno je, koliko se v življenju naprezate in pretvarjate, da bi ugajali drugim v okolju, v katerem živite. Ne smemo pozabiti na notranji mir – zelo pomembno je, da smo pomirjeni sami s seboj. Stres, nenehni dvomi in pretvarjanje, da ste nekaj, kar niste – vsi ti pritiski vplivajo na to, kako se telo obnavlja in kako delujejo tkiva v njem. Seveda pa nikakor ne smemo zanemariti nege in ustrezne zaščite, saj ne morete popraviti nečesa, kar vsak dan uničuje UV-sevanje,« poudarja.