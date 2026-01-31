Alenka Tetičkovič: Moja primarna vloga je materinska (Suzy)

IGRALKA

Odru v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer nekatere predstave igra že desetletje, je enako predana kot kameram in televiziji.

Trenutno jo lahko spremljamo v vlogi učiteljice biologije v filmski uspešnici Belo se pere na devetdeset in vrhunski predstavi Leje Jurišić Ples v kamnu, poleg tega nestrpno odšteva dneve do premiere nove komedije Iščem moža. »Protiutež mojemu ustvarjalnemu delu je družina. Hči Toja bo letos maturirala, sin Taj, ki sem ga rodila pri triinštiridesetih, bo poleti upihnil 11 svečk. Zadnje leto je bilo zelo zanimivo. Čeprav sem zaprisežena ljubiteljica psov, sem postala še oboževalka mačk,« pravi simpatična Mariborčanka, ki si je dom ustvarila v Ljubljani. V zadnjih letih se je Alenka Tetičkovič ...