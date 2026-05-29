Alenka Tetičkovič poškodovana pred velikim večerom (Suzy)

Ko je igralka Alenka Tetičkovič nedavno pristala na bolniškem dopustu, saj je med predstavo v Trbovljah nanjo padla kovinska ograja in ji posledično pustila kar nekaj šivov na obrazu, je zagotovo zaskrbljeno pomislila tudi na to, ali bo lahko že čez dva tedna spremljala hčerko Tojo na maturantskem plesu. A na srečo je bil njen strah odveč.

Na družabnih omrežjih je ponosna mama objavila simpatično fotografijo s svojo čudovito najstnico in pripisala: »Moja maturantka, do zvezd ponosna mami.« In res – ob pogledu na postavno mladenko v črni večerni obleki ter Alenko v belem kostimu marsikdo sploh ni vedel, katera je mama in katera hči. Po neprijetni nesreči se je tako zgodila precej lepša kulisa: večer za spomine, nekaj solz, veliko ponosa in očitno tudi olajšanje, da se je vse skupaj srečno končalo.