Alex Volasko: »Vročino precej slabo prenašam« (Suzy)

»Vročino precej slabo prenašam, zato si vedno rečem: če že moram švicati, naj bo vsaj na morju,« hudomušno priznava pevec. Tam se najraje umakne v miren kotiček, kjer lahko v morju namaka pregrete noge in si vsaj za hip oddahne od poletne sopare. Čeprav zase pravi, da je hkrati deloholik, a tudi malo hedonist, bo letošnje poletje preživljal, razpet med delom in spontanimi pobegi na slovensko ali hrvaško obalo.

Večji dopust načrtuje šele jeseni, ko si želi obiskati kakšno bolj oddaljeno destinacijo. FOTO: osebni arhiv

Večji dopust načrtuje šele jeseni, ko si želi obiskati kakšno bolj oddaljeno destinacijo, katero bo izbral, se še ni dokončno odločil. In če večina prisega na skok v morje ali ledeno pijačo, ima Alex povsem drugačen recept za osvežitev. »Mene žal ohladita samo klima in kakšna poletna nevihta,« v smehu pove ter ponudi še nekoliko nenavaden nasvet za vse, ki iščejo osvežitev v najbolj vročih dneh: »Priporočam obisk kakšne kraške jame. To je najboljša naravna klima!«