Ali delujete iz jasnosti ali impulza? (Suzy)

MARS V OVNU

Mars vstopi v ovna 9. aprila in v njem ostane do 18. maja 2026. To je eden močnejših premikov meseca, ker je Mars v ovnu v svojem domačem okolju. Njegova energija se okrepi, postane bolj neposredna, hitra in usmerjena v akcijo.

Po obdobju, kjer smo veliko čutili, razmišljali in razčiščevali, se zdaj dinamika spremeni. Pojavi se potreba po premiku. Ne želimo več analizirati, ampak narediti korak naprej. Ko je Mars v ovnu, se povečajo samozavest, iniciativnost in želja po neodvisnosti. Ljudje so bolj pripravljeni tvegati, začeti nekaj novega ali končno narediti korak, s katerim so ga odlašali. Pojavi se tudi tekmovalnost – potreba, da dokažete sebi, da zmorete, in da pridete tja, kamor si želite. V odnosih ta energija prinaša več neposrednosti. Manj je prilagajanja, več iskrenosti. Stvari povemo hitreje, brez ...