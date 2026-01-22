Ali novo leto res prinese novo motivacijo za gibanje? (Suzy)

SPODBUDNICA

Ko se odločimo za zdrav način življenja, se je tega smiselno lotiti na pameten način.

Ali ste tudi vi med prazniki (med tem, ko ste se premalo gibali in pojedli preveč neustrezne hrane) že razmišljali o načrtih, kako boste v novo leto stopili z novimi zdravimi navadami, ki bodo vsebovale več gibanja, bolj zdravo hrano, manj alkohola, več spanja? Statistični urad RS (SURS) namreč navaja, da si Slovenci pogosto zadamo novoletne zaobljube, povezane z bolj zdravim načinom življenja, na primer več gibanja, bolj zdravo prehrano in manj alkohola. Ker me pri tej temi zares zanimajo številke, sem izbrskala naslednje zanimive podatke. Viri navajajo, da približno 25 odstotkov ljudi, ki ...