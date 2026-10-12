Ali umestite na urnik tudi sebe?

SPODBUDNICA

Včasih je tanka meja med tem, kdaj je odnos do sebe zdrav in kdaj že kaže sebične odtenke.

V mojem svetu se večina stvari, ki jih počnem, vrti okoli urnikov. Službeni urnik, šolski urnik, družinski urnik, urnik treningov, tekem, rojstnih dni, druženj, sestankov, srečanj itn. Na vsakem od njih je nekaj, kar se mora zgoditi (npr. služba, šola …), in nekaj, kar je dobro za naše splošno počutje (npr. druženja, rojstni dnevi itd.). Ljudje smo si različni po tem, kaj potrebujemo. Tudi rojstni dnevi namreč ne ustrezajo prav vsem. S tem ni nič narobe, če to v medsebojnih odnosih spoštujemo. A bolj kot vsi odnosi se mi zdi pomembno, da posvetimo pozornost odnosu, na katerega (pre)hitro ...