Ali vsi obvladajo umetno inteligenco, samo jaz ne? (Suzy)

POSKRBIMO ZASE

Pred kratkim mi je klientka na najinem srečanju psihološke podpore zaupala: »Vsi okoli mene že uporabljajo naprednejše možnosti umetne inteligence, jaz pa še vedno ostajam le pri preprostih vprašanjih.«

V nadaljevanju mi je povedala, da njena sodelavka v nekaj minutah pripravi predstavitev, za katero bi sama sicer potrebovala celo popoldne. Prijateljica si je z umetno inteligenco pomagala sestaviti načrt potovanja po Italiji. Na družbenih omrežjih opaža množico oglasov za orodja, ki bi jih 'morala poznati', če noče zaostati. Čutite podobno? Se vam ob branju mojih vrstic oglasi neprijeten občutek: »Kaj pa, če bom ostala zadaj? Če bodo drugi hitrejši? Če moje znanje kmalu ne bo več dovolj?« Strah ima že ime Raziskovalci so za takšne občutke že našli ime: AI FOMO. Gre za strah, da bomo zaradi ...