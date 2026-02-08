Alya in Vili Resnik: Sva nočni ptici, ki zgodaj vstajata (Suzy)

ZDRUŽILA MOČI

Poznata se že dolgo in oba sodita med najbolj priljubljene slovenske izvajalce. V dolgih letih glasbene poti sta posnela številne uspešnice in postala sinonim za dobro zabavo.

Zdaj sta vedno nasmejana pevka in neutrudni pevec združila moči v duetu. Na povabilo prekaljenega avtorja Roka Lunačka, ki v zadnjih letih piše pesmi skoraj izključno za svojo skupino Flirrt, sta posnela nalezljivo budnico Dobro jutro, dober dan. Glede na to, koliko časa se poznata, imata zagotovo skupno anekdoto ali vama je v spominu ostalo kakšno zanimivo srečanje na odru ali za njim. Vili: Spomnim se nastopa v Prekmurju, bilo je pred kakšnimi 20 leti, kjer je nastopala tudi Alya. Zapomnil sem si, da je bila zelo natančna glede vsega okrog nastopa, vse je želela imeti pod nadzorom. ...