Pevka Alya se odlično znajde tudi za štedilnikom, še posebno rada pripravlja domače jedi, ki dišijo po babičini kuhinji. V oddaji Dobro jutro je razkrila zanimivo podrobnost o svojih prehranjevalnih navadah. »Jem po naturopatskem sistemu in imam tri zajtrke. Če bi govorila o tem, kaj vse zjutraj pojem, bi se lahko precej razgovorila,« se je nasmejala. Palačinke pripravlja iz pirine moke, jajc in riževega mleka, nadeva jih s figovo marmelado ter jim doda malo cimeta in smetane. »Rada jih malo drugače postrežem, ker se mi zdi, da je tudi okus drugačen, če je jed pripravljena malo drugače,« je pojasnila. A sladke dobrote še zdaleč niso njena edina kulinarična ljubezen.

Pevka v pripravi zdrave hrane zelo uživa.

»V kuhinji sem zelo živahna. Rada kuham vse, še posebno imam rada jedi na žlico. Tiste, ki so jih pripravljale naše babice in mame,« je povedala. Med njenimi najljubšimi jedmi so obare, juhe in različne enolončnice. Jeseni prisega na sezonske jedi z zeljem in repo, poleti na njenem jedilniku pogosteje pristanejo ribe in morske dobrote, med katerimi ne manjka niti brodet. Ljubezen do kuhanja ima očitno družinske korenine. »Moja babi je bila kuharica in je imela oštarijo. Rada je bila med ljudmi,« je razkrila Alya, ki je odraščala ob babici in bila zelo navezana nanjo.