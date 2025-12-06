Alya najprej okrasila sebe, potem dom (Suzy)

Vse se mora lesketati, sicer vzdušje ni popolno. Vsaj tako bi lahko rekli za Alyo, ki ne prisega na minimalizem, kar nas ne preseneča, saj smo njenih pisanih odrskih oprav vajeni. Navdušuje nas tudi s tem, da zna poskrbeti za ravnovesje med kariero in zasebnostjo. V pevkinem domačem kraljestvu namreč vlada pravilo 'manj je več', čeprav pri izbiri novoletnega drevesa ni bila ravno zadržana, dala mu je prav posebno mesto v kuhinji.

Četudi je sprva razmišljala, da bi si omislila belega, je na koncu prevladala klasika. Zelena lepotica in velikanska rdeča pentlja ustvarjata občutek idile, spodaj že čakajo darila. Na zasneženih vejah sicer ni pisanih bunkic, zato pa je ljubljenka občinstva v bleščeči večerni toaleti najlepši okrasek, ki s pojočo radostjo poboža naša ušesa in nam pričara nepozabne praznike.