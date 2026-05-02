Alya: Življenje je veliko lepše, če je nepopolno (Suzy)

OSTAJA SAMOSVOJA

Naša sogovornica ne potrebuje razlage. Dovolj so štiri črke, ki povedo, s kom imamo opravka – z institucijo odlične glasbe in poglobljenega duha. Že dolgo ni več le glas, bleščeč kostum ali eksplozija živosti.

Govorimo o ženski, ki se ne ukloni pričakovanjem in se ne zadovolji z všečnostjo. Stopi dlje, globlje, bolj odločno – in za sabo pušča sledi. Zdaj vstopa v novo vlogo. Kot žirantka šova Slovenija ima talent ne bo le ocenjevala, temveč bo prepoznavala iskro, resnico, tisto nekaj, česar se ne da naučiti, a se lahko začuti. Tako kot smo jo začutili mi, ko nam je na začetku tisočletja zlezla v srce. Alya ni le izvajalka. Je pojav, ki ne uteleša zgolj četrt stoletja odrskih izkušenj, temveč predanost, zaupanje in občudovanje. Zvestoba sebi je zrasla v nekaj večjega – v kolektivni spomin, skoraj že ...