Alya: zaobljube si je zadala na plaži

Vsi smo že slišali za novoletne zaobljube, ki se jih ljudje domislijo tik pred vstopom v novo leto, Alya pa se je odločila, da ne bo čakala na praznike, temveč se je za nekatere življenjske spremembe odločila kar med poležavanjem na plaži. To pravzaprav ni prvič, simpatična pevka je namreč priznala, da to po navadi počne vsako leto. In kako je videti njen letošnji seznam?

»Odločila sem se, da bom hitreje vrgla skrbi čez ramo, se intenzivneje ukvarjala s tistim, kar hrani mojo dušo, pela, plesala in se veselila z drugimi, ustvarjala fantastično glasbo, ki v meni in drugih vzbudi najlepše, brala in se izobraževala, skrbela za psihofizično kondicijo oziroma dvignila zadnjico in bila fizično aktivna, potovala in ustvarjala nove spomine, spoznavala nove ljudi, živela v trenutku, si vzela več časa za družino in malce manj delala,« pravi Alya, ki je prepričana, da ji bo uspelo vse, kar si je zastavila.

