Amalja Veger Poles, manekensko odkritje leta: Odveč se mi zdi trepetati od treme (Suzy)

LJUBLJANSKI TEDEN MODE

Tokrat se predstavlja v vlogi manekenke, njen potencial so že opazili vplivni modni agenti iz tujine.

V družini Veger Poles je doma ustvarjalnost. Čeprav se oče Peter in mama Nika ukvarjata z javnim nastopanjem in sta si vsak na svojem področju ustvarila ime, si njuni hčerki utirata povsem drugačne poti. Zlasti starejša Amalja je do 17. leta nanizala že veliko odmevnih uspehov. Od prepevanja, plesa do sinhronizacije risanih filmov. Tokrat se predstavlja v vlogi manekenke, njen potencial so že opazili vplivni modni agenti iz tujine. Kako razburljivi dnevi so za Amaljo Veger Poles! Dobila je edinstveno priložnost, da se predstavi na Ljubljanskem tednu mode. »Vtisi so še čisto sveži in težko je ...