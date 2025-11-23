Ambasador Andraž Vehovar: Talent je zgolj osnova (Suzy)

Andraž Vehovar je bil prvi slovenski kanuist, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil medaljo v slalomu na divjih vodah. Zelo uspešna je tudi njegova poslovna in zasebna pot. Zato so ga izbrali za ambasadorja jeklenega poligona v Kamniku, kjer bodo ljubitelji športa vseh generacij lahko odslej krepili telo in duha. Poligoni so namenjeni dvigovanju kakovosti bivanja v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji. Andraž je dejal, da bo na poligonu tudi sam opravil kakšen trening, saj ostaja vsak dan telesno aktiven.

Spomnil je tudi na pomen jeklene volje pri uspehih mladih športnikov: »Starši me pogosto vprašajo, kaj je najpomembnejše za uspeh njihovih otrok. Rad poudarim, da je talent zgolj osnova, na katero stopimo; ključna sestavina uspeha pa je vztrajnost. To, da se znaš pobrati po neuspehih, je tisto, kar te pozneje naredi močnejšega in boljšega človeka. Ne pozabimo – ni treba, da vsi postanemo vrhunski športniki. Pomembno je, da se gibamo. Gibanje je življenje, in ko se ustavimo, se običajno vse skupaj konča. Zato: gibajmo se!«