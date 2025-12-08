Ammar Mešić bo praznike preživel na toplem (Suzy)

Triintridesetletni srbski igralec Ammar Mešič, ki je izvrstno upodobil Bobana Vuka v priljubljeni seriji Nemirna kri, ne počiva. Potem ko se je pred skoraj dvema letoma odselil iz Srbije, saj je javno kritiziral delo predsednika Aleksandra Vučića in posledično ostal brez igralskih projektov, si je zaposlitev našel drugje. Sprva se je preselil na Dunaj, kjer je delal kot gradbenik, nato se je začel uveljavljati kot igralec na Hrvaškem in pri nas.

»Največji uspeh mi predstavlja, da zvečer ležem v posteljo s čisto vestjo. Živimo v norih časih in velik uspeh je, da ostaneš priseben,« je nedavno povedal karizmatični igralec. Doma so mu morda res obrnili hrbet in je politika korenito vplivala na njegovo kariero, a je kljub temu dokazal, da nihče ne more zatreti njegovega talenta. Igralec, ki je z likom Bobana prvič stopil v čevlje negativca, se trenutno mudi v tujini, in sicer bo zaradi poslovnih obveznosti najhladnejše tedne preživel na toplem – v Dominikanski republiki.