Ana Dežman priznava: »To me je spet spravilo v ravnovesje« (Suzy)

Za vrhunsko vokalistko Ano Dežman se najlepši nastopi te dni odvijajo kar na peščenem igrišču, kjer je mikrofon zamenjala za odbojkarsko žogo. Šport ji že od nekdaj predstavlja neusahljiv vir energije in pot do notranjega miru. »Zdaj igram na mivki – in res uživam!« z nalezljivim navdušenjem pove Ana, ki se je k tej športni igri vrnila na pobudo prijateljev. Hitro je ugotovila, da ji prav aktivno gibanje znova prinaša potrebno ravnovesje. Na igrišču pevka še zdaleč ni tujka, saj njene športne korenine segajo v dvoransko odbojko. »V osnovni in srednji šoli sem bila kapetanka,« se nasmehne in razkrije, da je odbojko resno trenirala, dokler je ni povsem posrkala glasba.

A športni duh v njej ni nikoli zaspal. »Vedno sem si želela igrati pravo odbojko, a ni bilo prave družbe,« prizna. Preobrat se je zgodil pred dvema letoma, ko je končno našla svojo ekipo. »Prijateljica me je povabila v ekipo odbojke na mivki. Z veseljem sem privolila,« se spominja začetkov, ki so bili zaradi fizične zahtevnosti vse prej kot lahki. Danes so naporni treningi pozabljeni, saj na mivki prevladuje predvsem čisto veselje. »Preprosto uživamo!«