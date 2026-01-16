  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Ana Dolinar Horvat, igralka: S Sebastijanom se je začel moj proces zdravljenja (Suzy)

Je ena tistih dragocenih sogovornic, ki ne blebeta v tri dni, pač pa ob vsakem vprašanju najprej dobro premisli, preden odgovori zbrano in iskreno.
Ana Dolinar Horvat, slovenska gledališka in filmska igralka.
Ana Dolinar Horvat, slovenska gledališka in filmska igralka.
Petra Julia Ujawe
 16. 1. 2026 | 06:25
13:27
A+A-
Vedno bo igralka, pravi, čeprav je pred leti zapustila odrske deske Mestnega gledališča ljubljanskega in se podala na pot materinstva, samostojne umetnice in raziskovalke življenja. Z njo smo se pogovarjali o pogumnih korakih v življenju, vzgoji otrok, partnerskem življenju in ustvarjanju. Je ena tistih dragocenih sogovornic, ki ne blebeta v tri dni, pač pa ob vsakem vprašanju najprej dobro premisli, preden odgovori zbrano in iskreno. To je tudi način, kako živi. Marsikoga, ki jo spremlja na njeni umetniški poti, bi presenetila njena prizemljenost, kar po drugi plati od matere treh otrok ...

Ana Dolinar HorvatigralkapogovorintervjuSuzymaterinstvodružinapartnerstvoljubezenosebnostna rastživljenjska zgodba
ZADNJE NOVICE
07:50
Novice  |  Slovenija
EPILOG

Sodni preobrat za Moldavca: sedem otrok je prevažal na povsem neprimeren način

Tihotapec ljudi Danil Arnaut je bil po pritožbi na sodbo izgnan.
Aleksander Brudar16. 1. 2026 | 07:50
07:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
TURŠKI PRAVOSODNI ORGANI

Znane nove podrobnosti smrti 44-letne Korošice po posegu v Turčiji

Po neuradnih informacijah naj bi bil vzrok smrti pljučna embolija. Umrla naj bi kljub intenzivnemu zdravljenju po liposukciji.
16. 1. 2026 | 07:46
07:40
Premium
Novice  |  Slovenija
ZADEVA ŠE V OBRAVNAVI

Škandal v Kopru! Varovanca v domu starejših snemala med intimnim odnosom

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih. Potekajo interni postopki, primer proučuje tudi policija.
Moni Černe16. 1. 2026 | 07:40
07:37
Novice  |  Slovenija
SLOVO

V Turistični zvezi žalujejo, poslavljajo se od Lenke Molek

S svojim znanjem je več kot dve desetletji pomagala krajem pri ohranjanju dediščine in sodelovala tudi pri vseslovenskem izboru Moja dežela – znak gostoljubnosti.
16. 1. 2026 | 07:37
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Žganci brez napak: ajdovi, koruzni in krompirjevi

Od razmerja vode do pravega trenutka mešanja – vse, kar morate vedeti, da žganci vedno uspejo.
Odprta kuhinja16. 1. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Slovenija
ŽRTVOVALI BODO IMETJE

Poplave ali kmetije? DPN v Spodnji Savinjski dolini deli ljudi

Kmetje v Spodnji Savinjski dolini so pričakovano proti suhim zadrževalnikom. Javna obravnava napovedana za prihodnji teden.
Špela Kuralt16. 1. 2026 | 07:20

Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
