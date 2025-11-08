  • Delo d.o.o.
NAJBOLJŠA PRIJATELJA

Ana Dolinar Horvat in Anžej Dežan: po 20 letih na istem hodniku (Suzy)

Nisva potrebovala več kot trenutka, da sta se najini energiji ujeli, pravita.
Njuno prijateljstvo je polno ljubezni in smeha.
Njuno prijateljstvo je polno ljubezni in smeha.
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
 8. 11. 2025 | 09:00
1:27
A+A-

Ana Dolinar Horvat in Anžej Dežan sta najboljša prijatelja že vrsto let. Spoznala sta se v studiu RTV Slovenija, ko sta bila partnerja v oddaji Zvezde pojejo, in več kot očitno takoj začutila medsebojno povezanost.

»Nisva potrebovala več kot trenutka, da sta se najini energiji ujeli. Nisva le prijatelja, temveč družina,« opišeta odnos, ki ga skrbno negujeta, čeprav se redko vidita v živo, saj Anžej živi na Japonskem. Ana se spominja dneva, ko ju je združilo vesolje oziroma kar nacionalna televizija, kot se rada pošalita.

»Branila sem se, kolikor sem lahko, saj se nisem želela osmešiti pred celotno Slovenijo. A ko so mi rekli, da bo on moj partner v duetu, mi je bilo laže.« Po dvajsetih letih sta spet skupaj obiskala nacionalko, kamor ju je v svojo oddajo povabila voditeljica Bernarda Žarn.

»Veliko se je spremenilo od takrat. Tudi najin odnos. Ta je z vsakim letom trdnejši in dragocenejši. To je moja najdaljša ljubezenska zgodba. Ja, prijateljstvo je lahko ljubezen. Velika ljubezen,« je hvaležna za pristno toplino med njima.

