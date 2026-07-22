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Ana Malenica, astrologinja: »Ne živite v strahu, živite zavestno« (Suzy)

Astrologija, ki je zanjo orodje za osebno rast, jo spremlja že šest desetletij. Zanjo je natalna karta pogodba med dušo in življenjem, ki pa ne napoveduje neizogibne usode in nam ne jemlje svobodne volje.
Zvezde nam ne jemljejo svobodne volje – pokažejo smer, po kateri piha veter, pojasni. FOTO: osebni arhiv, getty images
Zvezde nam ne jemljejo svobodne volje – pokažejo smer, po kateri piha veter, pojasni. FOTO: osebni arhiv, getty images
Mateja Blažič Zemljič,
 22. 7. 2026 | 17:00
13:32
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Ni obsodba, ampak zemljevid naših potencialov, talentov, izzivov in življenjskih obdobij. Pomaga ji razumeti sebe in svet, tudi ob težkih preizkušnjah, kakršna je bil v mladosti rak dojke, ki jo je premagala z močno vero in pomočjo zdravilke v Moskvi. Z astrologijo se ukvarjate že 59 let. S čim vas je pritegnila in kaj vam je prinesla? Astrologije nisem izbrala jaz – ona je izbrala mene. Verjamem, da je razumevanje astrologije dar, s katerim se rodiš. Tako kot nekdo nosi v sebi talent za glasbo, sem jaz od rojstva nosila sposobnost branja simbolov in ljudi. Ko sem bila stara 5 ali 6 let, je ...
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Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
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Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
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