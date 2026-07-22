Ana Malenica, astrologinja: »Ne živite v strahu, živite zavestno« (Suzy)

EZOTERIKA

Astrologija, ki je zanjo orodje za osebno rast, jo spremlja že šest desetletij. Zanjo je natalna karta pogodba med dušo in življenjem, ki pa ne napoveduje neizogibne usode in nam ne jemlje svobodne volje.

Ni obsodba, ampak zemljevid naših potencialov, talentov, izzivov in življenjskih obdobij. Pomaga ji razumeti sebe in svet, tudi ob težkih preizkušnjah, kakršna je bil v mladosti rak dojke, ki jo je premagala z močno vero in pomočjo zdravilke v Moskvi. Z astrologijo se ukvarjate že 59 let. S čim vas je pritegnila in kaj vam je prinesla? Astrologije nisem izbrala jaz – ona je izbrala mene. Verjamem, da je razumevanje astrologije dar, s katerim se rodiš. Tako kot nekdo nosi v sebi talent za glasbo, sem jaz od rojstva nosila sposobnost branja simbolov in ljudi. Ko sem bila stara 5 ali 6 let, je ...