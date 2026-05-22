Ana Maria Mitič: Zaradi izdaj sem zrasla (Suzy)

INTERVJU

Voditeljica, glasbenica in igralka nas pričaka natanko takšna, kot jo poznamo – iskriva, duhovita in brez dlake na jeziku, a hkrati presenetljivo prizemljena.

Že po nekaj minutah pogovora postane jasno, da njena največja moč ni le talent, temveč neomajna zvestoba sebi – tako na odru kot v življenju. Z nami je odkrito spregovorila o glasbi, materinstvu, bolečih prelomnicah in tem, zakaj danes bolj kot kdaj koli prej skrbno varuje svoj notranji mir. Občinstvo vas pozna kot izjemno duhovito, energično in neposredno osebnost. Kdo je Ana Maria, ko ugasnejo kamere in reflektorji? Glede na to, da sem v ta svet vstopila precej zgodaj, zelo pristno in avtentično, si štejem v čast in veselje, da me imajo ljudje radi. Zanimivo je, da sem tudi takrat, ko ...