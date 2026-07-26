Ana Petrič: Bolj kot smrti se bojim neizživetega življenja (Suzy)

INTERVJU

Poznamo jo kot zagovornico starejših, saj z njimi dela že dolgo in je zakladnica izkušenj s tega področja.

Magistrica socialnega dela je zdaj direktorica DSO Vrtojba, ki je svojo poklicno pot začela kot strežnica. Opravljala je tudi delo negovalke, socialne oskrbovalke, receptorke, animatorke, delovne inštruktorice, tajnice, pripravnice socialnega dela in vodje varovane enote. Nikdar ji ni bilo težko poprijeti za delo. Izpostavljenost in pripravljenost boriti se za starejše imata dobre in slabe plati, a če nosiš v srcu lepo misel, ta vedno pusti sled, pravi. Vas ljudje zaradi javne podobe kdaj idealizirajo? Iskreno povedano, ne počutim se kot javna oseba. Ljudje me morda opazijo zaradi nagrad, ...