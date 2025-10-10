Ana Praznik noče biti tiho: Ni mi vseeno, kam gre ta svet (Suzy)

ZAVZEMA SE ZA LJUBEZEN

Opozarja na stvari, ki se sicer dogajajo daleč od nas, a jih imamo zaradi družabnih omrežij nenehno pred nosom. In prav je tako, saj ne smemo več tiščati glave v pesek.

Novodobni mediji nam omogočajo, da smo obveščeni, in pretvarjanje, da je vse v najlepšem redu, je nesmiselno, saj tehtnega izgovora nimamo več. Pevka in voditeljica je odločena, da dokler bo imela glas, ga bo uporabljala za osveščanje javnosti o vsem, kar našo družbo dela neprijazno, nepravično in nastrojeno. Zaveda se, da je beseda najmočnejše orožje in da lahko z njo dosežemo mir ali zanetimo vojne. »Zavzemam se za ljubezen,« je njeno jasno sporočilo, s katerim ohranja optimizem za lepši jutri. Ana je optimistična, saj jo navdihujejo mlade generacije, ki jim ni vseeno, kaj bo jutri.»Motita ...