Je veliko več kot pevka, radijska in televizijska voditeljica. Ob krivicah ne zna pogledati stran, saj verjame, da dostojanstvo, solidarnost in človekove pravice niso stvar izbire. V oddaji Delovna akcija je ljudem, ki jim življenje ni prizanašalo, pomagala znova postaviti dom in z njim upanje. Kot mama brez olepševanja govori tudi o manj bleščečih plateh starševstva. Že vrsto let nam odpira vrata v družinsko življenje ter z nami deli uspehe, dvome in strahove. Morda nam je prav zato tako blizu, ker ne prodaja popolnosti, temveč ostaja pristna in človeška.

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Ana nas je s časovnim strojem popeljala nazaj v svoj prvi šolski dan.

Je velika podpornica slovenskih športnikov.

Pustne norčije imajo vsako leto posebno mesto na njenem koledarju.

Delo na radiu je bilo zelo dinamično in zabavno.

Nosečniški spomin na morske radosti.

Otja je hitro ugotovila, da je sprehod na maminih ramenih precej manj naporen.

V oddaji Delovna akcija je bila ona tista, ki je obubožanim prinašala darila in jim z ekipo pomagala do novega doma.

Skupina Bepop jo je izstrelila na domače zvezdniško nebo.

Z družino nam želijo, da bi se tudi v prihodnjih letih veliko smejali.

Proti družbenim neenakostim se bori z znanjem in srčnostjo.