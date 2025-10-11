Ana Roš Stojan: Skoraj vsak dan jem pašto s paradajzom (Suzy)

TEDEN RESTAVRACIJ

Ob uvodu v priljubljeni jesenski kulinarični teden, ki odpira vrata restavracij po Sloveniji po dostopnejših cenah, smo ujeli našo vrhunsko chefinjo, ki je pred kratkim zasedla drugo mesto na izboru The Best Chef Awards 2025 v Milanu.

Prepričale so jih njena inovativnost, ustvarjalnost in trajnostno razmišljanje, ki poleg ključnega gostoljubja zaznamujejo tudi menije drugih gostincev, ki sodelujejo na Tednu restavracij. Prestižne nagrade chefinja ni pričakovala, niti ko je stala v zaodrju na podelitvi v Milanu. Da se nekaj pripravlja, se ji je zazdelo, šele ko so ji namignili, naj se za prireditev lepo obleče, je povedala. Velikega uspeha sicer še povsem podoživela, tudi proslavila ga še ni, in pravi, da ga niti ne bo. »Toliko dela nas čaka, da je ta trenutek zelo težko načrtovati dihanje, dopust, na katerem bi si lahko ...