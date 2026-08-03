Anabel razkrila, zakaj bo letošnje poletje zanjo posebno (Suzy)

Pevka Anabel bo letošnje poletje z veseljem posvetila družini, posebno bratu Tilnu, ki se je za nekaj časa vrnil iz Londona. »To poletje bom predvsem izkoristila za druženje z bratcem dvojčkom,« se ji usta takoj raztegnejo v nasmeh, ko govori o sorojencu, s katerim ju druži močna vez. Ker ga kmalu čaka vrnitev v britansko prestolnico, si res želita skupaj preživeti čim več lepih trenutkov, pravi. Na njunem poletnem seznamu so tudi različni festivali.

Poletje je izkoristila tudi za brezskrbne morske užitke.

»Načrtujeva obisk nekaj festivalov, ki jih oba obožujeva, med drugim sva bila na Butiku v Tolminu,« nam še razkrije. Ob tem poudari, da posebni načrti niti niso najpomembnejši. »Največ nama pomenita preprosto druženje in skupni čas,« sklene pevka, ki bo letošnje poletje napolnila predvsem z dragocenimi družinskimi spomini.