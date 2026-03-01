Anamaria Goltes blesti: mamica, da te kap! (Suzy)

Lepotica Anamaria Goltes se po rojstvu dveh hčera ponaša z zavidljivo postavo in navdušujočo samozavestjo. Med znanimi, ki se lahko pohvalijo z naravnim videzom, je ta namreč prava redkost. Seveda je zunanjost le delček njene celovite osebnosti, pri kateri sta intelekt ter iznajdljivost daleč na prvem mestu. Vendar ne moremo spregledati, da je konec novembra rodila drugo deklico Olivio, sedaj pa že blesti v odsevu ogledala. Spletna vplivnica in občasna manekenka je že pred starševskim poslanstvom navduševala s svojo športno naravnanostjo in eleganco.

Z novimi življenjskimi izkušnjami lahko deli nasvete in koristne ideje. Med drugim pogosto poudarja, da je materino mleko najboljša hrana za otroka. S tem ozavešča javnost o prednostih dojenja. Anamaria nam je znova dokazala, da se vse da, saj sama uspešno usklajuje skrb za otroka in zase, s čimer navdihuje ostale mlade mamice.