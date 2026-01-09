Anamaria Goltes obvlada! Poglejte prvi sprehod v troje (Suzy)

Spletna vplivnica in diplomirana ekonomistka se odlično znajde v vlogi mamice. Četudi mora skrbeti za dve deklici, ima vse pod nadzorom. Svoje materinske izkušnje Anamaria Goltes deli s sledilkami in priznava, da je največja zmaga ob novorojenki, kadar si lahko privošči nemoten spanec. Najdaljši je trajal celih šest ur skupaj, kar je pravi mali čudež, če imaš ob sebi dva otroka, ki se še dojita.

Vendar močne ženske zmorejo vse. Vmes jo ucvrejo še na prvi sprehod v troje, ki je tik pred snežno preobleko spominjal na hladno zgodnjo pomlad. Gabriela je kot mlajša sestrica vzorna in pomaga, da se lahko Olivia nemoteno prevaža. Ko ima vsega dovolj in se utrudi od raziskovanja okolice, se še sama uleže v spodnje nadstropje razkošnega vozička in prepusti mami, da napne mišice.