Potovanje z dojenčkom je zahtevalo nekaj prilagoditev, a so kljub temu neizmerno uživali na potepanju od Osake in Kjota do Tokia. Kot se za kuharsko mojstrico spodobi, so odkrivali tudi slastne grižljajčke, ki jih na tem koncu sveta ne manjka.

Čeprav je bil to prvi daljši polet z dojenčkom, niso imeli večjih težav. Nekaj izzivov je prineslo le to, da angleščine skoraj ni, a jih ni ustavilo pri uživanju v japonski kulinariki. »Hrana tu je res noro okusna, sveža, raznolika, sezonska ... Toliko je različnih okusov. Poskusila sva nekaj novih jedi – okonomiyaki, katsu chicken, onigiri, dango,« je navdušeno zapisala Anamarija. »Njihove kavarne so zelo estetske, imajo božanske zajtrke, peciva, sladice, kavo in matcho! Pravi raj zame.« Ob tem je odkrila izraz kuidaore, ki ga domačini uporabljajo za uživanje v hrani do te mere, da zanjo zapraviš vse premoženje. Po živahni Osaki so odpotovali v Kinosaki Onsen, kjer so se ljudje sprehajali v jukatah in lesenih japonkah, oblačilih za obisk onsena – japonskih term. Nastanili so se v tradicionalnem gostišču, imenovanem ryokan, kjer so spali na futonih, položenih na tla iz tatamija. Naslednja postaja je bil Kjoto. Sprehodili so se po četrti Gion, kjer je zaradi zasebnosti gejš fotografiranje prepovedano, ter obiskali svetišče Fushimi Inari Taisha, bambusov gozd Arashiyama, akvarij in trgovino s Pokemoni. V Nari so jih pričakale prostoživeče srne, v mestu Takajamo v Japonskih Alpah jesenski festival. Anamarija si je z veseljem privoščila govedino hida, znano po izraziti marmoriranosti in mehkobi. Zaključili so v Tokiu.

»Ogromno mesto, stolpnice ... Tega še nisem doživela in nepredstavljivo je, kako gromozansko je vse skupaj,« je priznala. Družinica si je tam ogledala Narodni muzej narave ter center Warner Bros, Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter, kjer obiskovalci vstopijo v čarobni filmski svet. Japonska jim je tako poleg nepozabnih znamenitosti ponudila tudi obilo novih okusov, prijaznih srečanj in dragocenih družinskih trenutkov.

Bambusov gozd Arashiyama

Prostoživeče srne v Nari

Letos je Pokemon praznoval 30 let.

Znamenita Tori vrata – Fushimi Inari Taisha

Najboljši ramen, kar sta jih jedla.

Očarali so jih čudoviti prizori.

Z vozičkom so brez težav raziskovali.