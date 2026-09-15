Andrei Lenart: po poteh filmskega junaka (Suzy)

IGRALEC

Nazadnje ga je pot pripeljala v Nolanovo pustolovščino, kjer je kot član Odisejeve posadke mesece veslal, se boril in potoval po spektakularnih lokacijah, med drugim tudi po Škotski.

Hollywood zanj že dolgo ni več le oddaljena kulisa. Slovenski igralec si je mesto na mednarodnem prizorišču začel graditi z vztrajnostjo, odlično fizično pripravljenostjo in vlogami v velikih produkcijah, od Kingsmana in Vojne zvezd do Jacka Ryana. Nazadnje ga je pot pripeljala v Nolanovo pustolovščino, kjer je kot član Odisejeve posadke mesece veslal, se boril in potoval po spektakularnih lokacijah, med drugim tudi po Škotski. Med njenimi gorami, jezeri in gradovi je našel mir ter si na severu nahranil dušo s sanjskimi razgledi. Svetovna uspešnica je tako dobila še bolj oseben pečat. S ...