Andrej Hofer in Sarah Brightman: Kot da se poznava že vrsto let (Suzy)

Voditelj Andrej Hofer je med obiskom Dalmacije doživel srečanje, ki ga še dolgo ne bo pozabil. Z angleško operno zvezdnico Sarah Brightman ga je povezalo presenetljivo sproščeno in pristno druženje, čeprav sta se srečala prvič. »Razveselila sva se drug drugega, se objela in še pred začetkom snemanja veselo klepetala o življenju in odnosih, kot da se poznava že vrsto let,« pripoveduje Andrej.

Sarah ga je navdušila kot umirjena in odprta sogovornica z veliko sočutja do življenj drugih ljudi. Med pogovorom mu je zaupala tudi nekaj podrobnosti o svojem skorajšnjem poletu v vesolje, posebno je presenetilo, da še danes redno obiskuje učiteljico petja. »Navdušujoče se mi zdi, da po vseh pevskih desetletjih in nastopih na največjih odrih še vedno izpopolnjuje vokalno tehniko. To veliko pove o njeni skromnosti in delovni etiki,« pravi Andrej. Srečanje sta zaključila s skupno fotografijo, stiskom roke in objemom za slovo. Ob tem sta si obljubila, da se znova srečata konec leta v Ljubljani, ko bo pevka začela evropski niz koncertov A Winter Symphony.