DOPISNIK IZ WASHINGTONA

Andrej Stopar: Melania ponazarja ameriško polariziranost (Suzy)

Novinar, ki je začel z znanostjo in šolstvom, deloval na Radiu Ars, urejal informativni program, se danes vsakodnevno prebija skozi politično džunglo ameriške prestolnice.
Andrej na začetku svoje zunanjepolitične kariere v Rusiji daljnega leta 2006.
Andrej na začetku svoje zunanjepolitične kariere v Rusiji daljnega leta 2006.
Robert Rebolj, Foto: osebni arhiv
 12. 10. 2025 | 14:25
13:05
A+A-
Andrej Stopar pravi, da za delo potrebuje red, da v kaosu ne more razmišljati – a paradoksalno že leta živi v mestu, v katerem je politični kaos postal rutina. Ko se svet zdi vse bolj razklan, ko se politika spreminja v spektakel in se novinarska beseda vse teže prebija skozi šum informacij, je njegov glas eden tistih, ki mu še vedno prisluhnemo z zaupanjem. Ko ste bili poleti v Sloveniji, so bile vaše objave na družabnih omrežjih polne humorja in navdiha, česar med letom pri vas ne vidimo toliko. Zakaj je več navdiha za to doma kot v ZDA? To je res zanimivo. Doma, na Štajerskem, pride navdih ...

17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM

Naj zadiši po jeseni

Aroma buč, jabolk, pomaranč in cimeta spominja na tople večere v varnem zavetju doma.
12. 10. 2025 | 17:00
16:41
Šport  |  Tekme
VOŽNJA PO MAKADAMU

Velik uspeh Mateja Mohoriča: dobil kolajno na svetovnem prvenstvu (VIDEO)

Na četrtem svetovnem prvenstvu v vožnji po makadamu je Matej Mohorič osvojil bronasto kolajno.
12. 10. 2025 | 16:41
16:40
Bulvar  |  Suzy
SLOVITA HYACINTH

Nepozabna Patricia Routledge: slovo fine gospe (Suzy)

Preden je zaslovela na televiziji, je bila priznana gledališka igralka.
12. 10. 2025 | 16:40
15:41
Bulvar  |  Domači trači
SVEŽE POROČENA

Poglejte ta krasna poročna prstana, ki ju imata Jan Plestenjak in Tadeja Plestenjak (FOTO)

Tadeja in Jan Plestenjak sta poročna prstana pokazala na sliki, ki sta jo objavila na družbenih omrežjih. Na sliki je ganljiv zapis.
12. 10. 2025 | 15:41
15:38
Šport  |  Odmevi
KOLESARSTVO

Amaterski kolesar na Krvavcu prehitel Pogačarja, a zaradi posebnega razloga

40-letni britanski amaterski kolesar je specialist za vožnjo v klanec.
12. 10. 2025 | 15:38
15:10
Premium
Razno
REVMA

Vstati brez bolečin: v Sloveniji 50.000 bolnikov s to boleznijo, številni tudi mladi

Letošnje geslo ob svetovnem dnevu revmatskih bolezni je Uresniči svoje sanje.
Ema Bubanj12. 10. 2025 | 15:10

Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
