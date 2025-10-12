Andrej Stopar: Melania ponazarja ameriško polariziranost (Suzy)

DOPISNIK IZ WASHINGTONA

Novinar, ki je začel z znanostjo in šolstvom, deloval na Radiu Ars, urejal informativni program, se danes vsakodnevno prebija skozi politično džunglo ameriške prestolnice.

Andrej Stopar pravi, da za delo potrebuje red, da v kaosu ne more razmišljati – a paradoksalno že leta živi v mestu, v katerem je politični kaos postal rutina. Ko se svet zdi vse bolj razklan, ko se politika spreminja v spektakel in se novinarska beseda vse teže prebija skozi šum informacij, je njegov glas eden tistih, ki mu še vedno prisluhnemo z zaupanjem. Ko ste bili poleti v Sloveniji, so bile vaše objave na družabnih omrežjih polne humorja in navdiha, česar med letom pri vas ne vidimo toliko. Zakaj je več navdiha za to doma kot v ZDA? To je res zanimivo. Doma, na Štajerskem, pride navdih ...