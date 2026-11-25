EZOTERIKA

Andreja Kranjc: Ženske si drugače držimo prostor, kot nam ga moški (Suzy)

Podpredsednica društva Divja je ljubiteljica narave, naravnih načinov življenja in raziskovalka telesa ter odnosov. Po diplomi iz etnologije in kulturne antropologije je nekaj let potovala in živela precej nekonvencionalno, kar ji je omogočilo nov vpogled v živost ter polnost bivanja – tudi zunaj cone poznanega in udobja.

Galerija Andreja Kranjc, učiteljica joge smeha, izvajalka delavnic za ženske in moško-ženskih krogov

Mateja Blažič Zemljič, Foto: Dejan Javornik, getty images

Organizira srčne delavnice in oddihe za ženske, na katerih udeleženke raziskujejo svoja telesa, notranje darove in vire vitalnosti. Vodi izobraževanja in želi opolnomočiti mlade. Deluje tudi individualno ter z energijskimi in zvočnimi tretmaji s himalajskimi pojočimi posodami podpira uravnovešanje telesa nazaj v vitalno stanje. Sodelujete z društvom Divja. Nam ga predstavite? Društvo je aktivno že 10 let. Združujemo ljudi, ki sta jim blizu narava in naravni način življenja, ki bi radi spoznavali divjo hrano, gobe in pristne načine, kako biti sam s sabo, se opolnomočiti in spomniti, da se ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →