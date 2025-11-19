  • Delo d.o.o.
ANDREJ SONC

Andreja Sonc: Uresničile so se mi otroške sanje (Suzy)

Novembrskega koncerta v Hali Tivoli se zelo veseli.
Hoče biti pevka, ne le maskota.

»Pri Alešu Klinarju mi je všeč, da ga v vseh teh letih še nikoli nisem videla slabe volje. Je tudi zelo inteligenten,« pohvali šefa Agropopa.

S. R., FOTO: Osebni arhiv
 19. 11. 2025 | 09:00
4:44
»Pravijo, da sem prej pela kot govorila, kar ni čudno, saj sem odrasla v družini, v kateri je oče oboževal rock in je bila glasba del našega vsakdana,« se smeji Ljubljančanka, ki je nadvse glasna, sproščena in uživa v nastopanju. In ker je pred leti že z veseljem nastopila v muzikalu o skupini Agropop Alpska saga, se je ob 40. obletnici te skupine nedavno razveselila klica Aleša Klinarja s povabilom v kultno skupino njene mladosti. »Z veseljem sem pristala, o povedala, da ne želim biti nova Barbara Šerbec - Šerbi. Ona je bila maskota, jaz sem predvsem pevka,« razlaga.

»Odraščala sem ob Mačku Muriju in Beatlesih. Prvi so bili všeč meni, drugi očetu, tako temu ni bilo mogoče pobegniti. Z užitkom sem pela in nastopala, kjerkoli se je pojavila priložnost. Največkrat je bilo to v šoli in poleti med počitnicami v kampu. Z veseljem sem pela vsem, ki sem jih na novo spoznala,« se spominja Andreja.

Gospa profesorica

Končala je dve leti glasbene šole, smer klavir, potem si je pri dvajsetih letih zaželela učenja petja pri operni pevki Norini Radovan, kjer je neskončno uživala. »Ko sem dobila povabilo, da bi začela tudi sama poučevati petje, sem pri Norini preverila, ali bi res lahko to počela. Ko je pritrdila, sem dobila še malce samozavesti. V poučevanju sem se res našla. Odlična izkušnja je bilo poučevanje na srednji elektro šoli v Ljubljani, kjer so imeli celo šolski band, ki je bil zelo uspešen.« Z njim so veliko nastopali.

»Najlepši so bili zaključki šolskega leta, ko so spričevala podeljevali v enem od ljubljanskih klubov in je nastopil še band. Eden od dijakov te šole je bil tudi Benjamin Dolić, ki je pri 12 letih kot tekmovalec v oddaji Slovenija ima talent prišel do polfinala, nato v srednji šoli postal skupine D Base, s katero so nastopili tudi na Emi, udeležil se je celo avdicije nemške različice The Voice, kjer je zasedel drugo mesto,« pripoveduje Andreja, ki zdaj ne uči več na šoli, temveč svoje bogato znanje predaja individualnim učencem. Poleg tega ves čas tudi poje.

Noče biti nova Šerbi

»Z užitkom se odzovem povabilu, da drugim glasbenikom odpojem spremljevalne vokale. Tako se že dolga leta poznava tudi z Alešem Klinarjem. Zelo ga občudujem, saj že desetletja vztraja v glasbenem svetu in ga v vsem tem času niti enkrat nisem videla slabe volje. Sicer sem od mladih nog, od osmih, devetih let velika občudovalka Agropopa. Vsa Slovenija je takrat odraščala ob njihovih pesmih. In ko te tak človek povabi k sodelovanju, ne odkloniš. Prvič me je povabil že k muzikalu Alpska saga, kjer sem igrala mamo, kar mi je bilo zelo všeč, saj ni šlo samo za petje, temveč tudi igranje. Zdaj se je spet spomnil name ob 40. obletnici Agropopa. Dodal je še, da dela pomlajeno ekipo in da je poleg povabil še Dejana Kranjca. Hitro sem mu odvrnila, da nočem biti nova Šerbi, a bom z veseljem pela,« razlaga Andreja, ki je pela tako na Aleševem abrahamu kot praznovanju 60. rojstnega dne.

Novembrskega koncerta v Hali Tivoli se zelo veseli, saj ve, da bo dobra energija, dobra zabava za vse generacije. Do takrat bo krmarila med službo, poučevanjem, občasnimi nastopi in seveda družino.

Želi si dobiti bitko s kilogrami

Simpatična Ljubljančanka je tudi mama devetletnega sina Davida. »Hvaležna sem za tako čudovitega otroka: dobro mu gre v šoli, obožuje šport, še posebno tenis, velikokrat gremo skupaj lovit ribe, nabirat gobe, v hribe … Živimo na vasi v bližini Ljubljane, kjer priložnosti za druženje ne manjka ne nama s partnerjem Petrom ne najinemu Davidu. Res nam je lepo. Hvaležna sem, da smo vsi zdravi in se dobro razumemo,« pripoveduje Andreja, ki si za abrahama, ki ga bo praznovala čez par let, želi izgubiti nekaj kilogramov.

»Kilogrami so se mi nabrali med nosečnostjo in se jih, čepav sem nadvse aktivna, še zdaj nisem uspela znebiti. Nikoli nisem bila prav suha, a med nosečnostjo je moje telo podivjalo. Na srečo sem zdrava in se lahko gibam. Veliko hodim v hribe, zdaj sem se vpisala celo na tenis. Bomo videli, kako bo. Kljub kakšnemu odvečnemu kilogramu mi energije ne manjka, prijatelji me imajo radi tako, kot sem, kar je najpomembnejše,« sklene.

 

Andreja SoncglasbakoncertpevkapogovorSuzy
