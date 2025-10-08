Andreja Sušnik iz Društva za nenasilno komunikacijo: Odrasli smo odgovorni za nasilje otrok (Suzy)

POGOVOR

Iz prve roke pozna marsikatero pretresljivo zgodbo, a pravi, da je nič ne pretrese bolj kot ko otrok, ki je žrtev nasilja, doživlja nasilje tudi s strani drugih ljudi.

V Društvu za nenasilno komunikacijo (DNK) s sedežem v Ljubljani je kot prostovoljka začela sodelovati leta 1998, po končani fakulteti za socialno delo se je tam zaposlila v programu za otroke z izkušnjo nasilja in njihove starše. Zadnje čase je v medijih veliko slišati o nevarnih otrocih s psihopatskimi potezami, ki naj bi živeli med nami. So po vaših izkušnjah otroci res sami po sebi nevarni ali je nevarno obnašanje, ki ga morebiti kažejo, posledica neustreznega dogajanja doma? Otroci se vedenja šele učijo. Ko se znajdejo v stiskah, težavah, težkih okoliščinah, imajo seveda zelo omejene ...