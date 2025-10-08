POGOVOR
Andreja Sušnik iz Društva za nenasilno komunikacijo: Odrasli smo odgovorni za nasilje otrok (Suzy)
Iz prve roke pozna marsikatero pretresljivo zgodbo, a pravi, da je nič ne pretrese bolj kot ko otrok, ki je žrtev nasilja, doživlja nasilje tudi s strani drugih ljudi.
Galerija
Če bomo do nasilja manj tolerantni, bo nasilja manj, nam polaga na srce Andreja Sušnik
Ajda Janovsky, Foto: Dejan Javornik, getty images
A+A-
V Društvu za nenasilno komunikacijo (DNK) s sedežem v Ljubljani je kot prostovoljka začela sodelovati leta 1998, po končani fakulteti za socialno delo se je tam zaposlila v programu za otroke z izkušnjo nasilja in njihove starše.
Zadnje čase je v medijih veliko slišati o nevarnih otrocih s psihopatskimi potezami, ki naj bi živeli med nami. So po vaših izkušnjah otroci res sami po sebi nevarni ali je nevarno obnašanje, ki ga morebiti kažejo, posledica neustreznega dogajanja doma?
Otroci se vedenja šele učijo. Ko se znajdejo v stiskah, težavah, težkih okoliščinah, imajo seveda zelo omejene ...
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.