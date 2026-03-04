Andrew Mountbatten-Windsor: izgube in spremembe, a tudi sreča in podpora iz ozadja (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Marca mu bo uspelo zasukati stvari v svoj prid, maja ga čakajo prelomnica, konec in nov začetek.

Andrew je po ascendentu vzvišen lev, ki je prepričan, da je kralj živali in ga morajo drugi častiti, spoštovati in občudovati. Uran v 1. hiši dodaja nepredvidljivost, vzkipljivost, nestalnost, nemir. Hitro si lahko premisli in zamenja razpoloženje. Vladar horoskopa je Sonce v ribah, ki je sicer planet, ki ga povezujemo s sočutjem, dobrodelnostjo, vživljanjem v druge, a tudi z ranljivostjo, preobčutljivostjo, popolno izgubo stika z realnostjo, življenjem v iluzijah in oblakih, izmuzljivostjo, skrivnostmi in zavajanjem. Položeno je v 8., hišo spolnosti in transformacije, kar kaže iskanje čutnih ...