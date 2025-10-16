Andrzej Sapkowski, avtor Veščeca: Nobena podoba ne preseže moči pisane besede (Suzy)

INTERVJU

Avtor si je vzel nekaj trenutkov in odgovoril na najbolj vroča vprašanja bralcev, kar je še posebno dragoceno, ker vemo, kako ceni svojo zasebnost in se nerad izpostavlja.

Ker se je dolgo ukvarjal z marketingom, je bil prepričan, da ve, kaj je ljudem všeč: Veščeca je spisal kot kratko zgodbo in ga poslal na natečaj.

Poljski pisatelj, ki je svet navdušil s svojo sago o Veščecu, je napisal tudi predzgodbo Geralta iz Rivije, Razpotje krokarjev, ki je ravnokar izšla pri Mladinski knjigi. Roman spremlja osemnajstletnega Geralta iz Rivije, legendarnega Veščeca, ki občinstvo navdušuje v osmih knjigah, zbirkah kratkih zgodb, grafičnih romanih, videoigrah, filmih in priljubljeni Netflixovi seriji. Ob tem povratku na začetek junakove poti si je vzel nekaj trenutkov in odgovoril na najbolj vroča vprašanja bralcev, kar je še posebno dragoceno, ker vemo, kako ceni svojo zasebnost in se nerad izpostavlja. Kakšen je ...